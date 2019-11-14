В Москве из-за теплой погоды зацвели летние растения

Из-за теплой погоды на ВДНХ рядом с павильоном №5 «Физика» распустились гортензии и снежноягодник. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу выставки.

Дендрологи подчеркнули, что распустившиеся в ноябре растения зацветут и в привычное для себя время в 2020 году. Кроме того, благодаря теплой осени все еще продолжается высадка новых кустарников и деревьев.

«Созданы живые изгороди из 700 кустов боярышника, из 611 барбарисов, а также восстановили уникальную живую изгородь из 100 полноценных деревьев рода вяз», — отметили в пресс-службе.

13 ноября сообщалось, что аномально теплая погода продержится в Москве до воскресенья, 17 ноября. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице сохранится совершенно однородный температурный режим: ночью — от минус двух до плюс двух градусов, днем — от трех до шести градусов тепла. Это на несколько градусов выше нормы.

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