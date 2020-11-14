В Москве избили бойца ММА Харитонова

В Москве на стадионе «Лужники» избили бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 ноября. По информации канала, у тяжеловеса произошел конфликт с другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода». Он накинулся на Харитонова после словесной перепалки. Харитонову было нанесено несколько ударов кастетом.

В результате драки Харитонов получил перелом носа, у него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Как рассказал источник ТАСС, близкий к ситуации, боец будет прооперирован в субботу.

Адвокат Харитонова Александр Кравцов на своей странице в Instagram раскрыл подробности произошедшего. По его словам, на бойца было совершено нападение, он находится в больнице в «очень плохом состоянии». «Мы собираемся написать заявление, а дальше как правоохранительные органы примут решение», — сказал Кравцов.

Сергей Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушенах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

3 ноября в Москве неизвестные избили фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. Врачи диагностировали у пострадавшего рваную рану лица.

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