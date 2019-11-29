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В Москве кошка застряла в двигателе машины
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС
Кошка застряла в двигателе автомобиля на одной из столичных дорог, передает агентство «Москва».
Инцидент произошел возле дома №108А на Ленинском проспекте, рассказал источник в городских экстренных службах. На место выехали спасатели.
Подробности уточняются.
В сентябре у одной из пассажирок столичного аэропорта Внуково сбежала кошка, когда женщина зашла с ней в уборную. По некоторым данным, животное попало «вглубь коммуникаций». Работники аэропорта слышали мяуканье, доносящееся из стен.
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