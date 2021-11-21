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В Москве лиса перебежала дорогу по правилам дорожного движения
Кадр: Daria Pavlova в сообществе «Фили. Давыдково. Соседи» в Facebook
Жительница Москвы в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» опубликовала видео, на котором лиса перебегает дорогу по зебре, дождавшись, когда проедет автомобиль.
«Лиса умнее, чем большинство людей. Большая Филевская, дом 39», — подписала свой пост женщина.
В комментариях пользователи позитивно отреагировали на действия животного. «Умница!», — написала одна из пользовательниц.
Ранее владелица московских ресторанов Галина Дувинг на своей странице рассказала о бегающей недалеко от ее дома лисе. В комментариях россияне отметили, что эти дикие животные не раз были замечены и в других районах города.