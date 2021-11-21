В Москве лиса перебежала дорогу по правилам дорожного движения

В комментариях пользователи позитивно отреагировали на действия животного. «Умница!», — написала одна из пользовательниц.

Ранее владелица московских ресторанов Галина Дувинг на своей странице рассказала о бегающей недалеко от ее дома лисе. В комментариях россияне отметили, что эти дикие животные не раз были замечены и в других районах города.