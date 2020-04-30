В Москве максимально сократилось число дорожных аварий

В Москве за прошедший год максимально сократилось число дорожно-транспортных аварий на 90 процентов по сравнению с показателями статистики за прошедший год. Об этом в среду, 29 апреля, РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортно инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что в 2019-м в этот же день, 29 апреля, в 15:00 по московскому времени аварий на дорогах произошло в 10 раз больше, а именно — 383. На сегодняшний день зарегистрировано только 37 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в настоящий момент автомобилей на дорогах Москвы на 35 процентов меньше, чем в прошлом году в аналогичный день, заявили в ведомстве.

27 апреля сообщалось, что на столичных дорогах появилось больше на 30 тысяч автомобилистов по сравнению с показателями прошлой недели. Отмечается также, что в московском метрополитене число пассажиров выросло на 20 тысяч. Кроме того, пользоваться услугами такси начали еще пять тысяч человек.

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