В Москве мальчик погиб при катании на «ватрушке»

Десятилетний мальчик погиб при катании на «ватрушке» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ребенок катался возле Рождественского пруда в районе Митино. Скатившись с горки, он сильно ударился головой. Когда на место происшествия приехала бригада скорой помощи, мальчик был без сознания. Спасти его медикам не удалось.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в столице двое американцев с ножом напали на доставщика пиццы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин напал на сотрудника службы доставки, вырвал из его рук пакет с пиццей и сбежал. Курьер попытался догнать вора, но его остановил второй приятель, прихвативший с собой нож.

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