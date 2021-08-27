В Москве машина протаранила автобусную остановку

На севере Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение на участке улицы не затруднено.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Машины столкнулись в районе дома номер восемь в Шоссейном проезде на юго-востоке города.

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