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В Москве машина протаранила автобусную остановку
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
На севере Москвы автомобиль протаранил автобусную остановку, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
«На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что движение на участке улицы не затруднено.
Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Машины столкнулись в районе дома номер восемь в Шоссейном проезде на юго-востоке города.
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