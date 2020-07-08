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В Москве молния ударила прямо в Останкинскую башню
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве во вторник, 7 июля, молния ударила прямо в Останкинскую телебашню. Видео опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
О повреждениях или возгораниях в результате случившегося не сообщалось.
Ранее сообщалось, что ураган в деревне Путилково Московской области снес женщину вместе с ее продуктовой палаткой и отнес на несколько метров. Позже местные жители помогли ей встать на ноги и добраться до ящиков с овощами и фруктами.
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