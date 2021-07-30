В Москве мотоциклист на шоссе врезался в открытую дверь машины
В Москве мотоциклист на дороге врезался в открывшуюся дверь автомобиля. Видео происшествия в своем Twitter-аккаунте разместил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Как указал автор в своем посте, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. По его словам, водитель машины с дагестанскими номерами на светофоре открыл дверь, не посмотрев в зеркало. В нее врезался мотоциклист.
Сегодня стал свидетелем ДТП на Алтушке. Водитель машины с дагестанскими номерами на светофоре открыл дверь, не посмотрев в зеркало. В нее влетел мотоциклист.— Александр Коц (@sashakots) July 29, 2021
Вдруг есть среди подписчиков мотоциклисты, закиньте на свои форумы, может ему пригодится. pic.twitter.com/VEe9hO5bP3
Ранее в Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», у байкера диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.
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