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В Москве мотоциклист на шоссе врезался в открытую дверь машины

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В Москве мотоциклист на шоссе врезался в открытую дверь машины
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В Москве мотоциклист на дороге врезался в открывшуюся дверь автомобиля. Видео происшествия в своем Twitter-аккаунте разместил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Как указал автор в своем посте, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. По его словам, водитель машины с дагестанскими номерами на светофоре открыл дверь, не посмотрев в зеркало. В нее врезался мотоциклист.

Ранее в Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», у байкера диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.

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