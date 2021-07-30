В Москве мотоциклист на шоссе врезался в открытую дверь машины

Ранее в Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», у байкера диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.

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