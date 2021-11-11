В Москве мужчина обстрелял через дверь жену и сына

В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы в ходе семейной ссоры пострадали женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Об этом в четверг, 11 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, сначала между мужчиной, его женой и сыном произошла словесная перепалка, после чего глава семьи взял травматическое оружие и обстрелял родственников через дверь. В результате конфликта женщина и ребенок вынуждены были обратиться в больницу за медицинской помощью. Позже их отпустили домой. Полиция начала проверку по факту случившегося. У мальчика и его матери претензий к родственнику нет. По предварительным данным, в момент инцидента все были трезвые.

Ранее полковник в отставке выстрелил в хулиганов, напавших на его жену, и попал в больницу. Узнав, что нетрезвые молодые люди толкнули его супругу в кусты во время прогулки и пытались ее ударить, мужчина прибыл на место с наградным пистолетом и был избит.