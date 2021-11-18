В Москве мужчина отравился незамерзайкой и умер

Москвич выпил незамерзающую жидкость и получил сильное пищевое отравление, в результате мужчине потребовалась госпитализация. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать москвича, но им не удалось его спасти. Россиянин скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее около 20 детей обратились в больницу подмосковного города после того, как поели в школьной столовой. Некоторые из отравившихся находились в тяжелом состоянии.