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В Москве мужчина отравился незамерзайкой и умер
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Москвич выпил незамерзающую жидкость и получил сильное пищевое отравление, в результате мужчине потребовалась госпитализация. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Прибывшие на место медики попытались реанимировать москвича, но им не удалось его спасти. Россиянин скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Полиция начала проверку по факту случившегося.
Ранее около 20 детей обратились в больницу подмосковного города после того, как поели в школьной столовой. Некоторые из отравившихся находились в тяжелом состоянии.