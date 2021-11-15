В Москве мужчина распылил в лицо таксисту перцовый баллончик

В Москве неизвестный распылил в глаза таксисту содержимое перцового баллончика. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным источника, инцидент произошел 14 ноября на Большой Татарской улице. Поводом для конфликта стало то, что водители не поделили парковочное место. В результате словесной перепалки один из участников распылил в глаза другому газовый баллончик и скрылся в неизвестном направлении. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее девушка распылила перцовый баллончик в лицо мужчине после того, как тот пытался погладить ее лошадь.