В Москве мужчина выпал из окна пятого этажа на лобовое стекло машины

На севере Москвы мужчина выпал из окна пятого этажа, приземлившись на лобовое стекло припаркованной под окнами иномарки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Страдающий психозом мужчина остался дома один из-за того, что его родители решили уехать на море без него. Как следствие, он начал вести себя неадекватно и, как итог, выпал из окна своей квартиры, находящейся на пятом этаже дома.

Отмечается, что пострадавший вошел ногами прямо в лобовое стекло припаркованной перед домом Infinity и выжил. У него диагностировали многочисленные травмы и госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что На юго-востоке Москвы мужчина выбросил из окна пятого этажа трехлетнего сына.

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