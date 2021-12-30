Сегодня в 09:34
1 мин.
В Москве мужчина зарезал любовника своей возлюбленной
Кадр: РЕН ТВ
Мужчина зарезал любовника своей возлюбленной на северо-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, молодая женщина возвращалась домой с другим мужчиной. Когда ее молодой человек увидел это из окна квартиры, то выбежал на улицу с ножом и одним ударом в спину убил провожавшего.
Также известно, что после совершенного преступления злоумышленник скрылся на автомобиле марки «Лада». Правоохранители разослали ориентировку для поисков.
Ранее в Подмосковье 41-летний мужчина расстрелял нового бойфренда своей бывшей жены.