Захламленная машина в одном из московских дворов развеселила россиян

Фотография забитого вещами автомобиля с табличкой «Машина не продается!» развеселила пользователей сети. Снимок появился в Facebook-группе «Нагатино — это мы!».

На фото видно, что машина забита пакетами с вещами. На стеклах висят две таблички с информацией о том, что автомобиль не продается, а также с надписью: «Идиоты! Машина не продается! Просьба бумагу не клеить». Транспортное средство при этом выглядит грязно и захламлено, пакеты лежат даже на капоте.

Россияне с юмором отнеслись к изображенному на снимке. «Недвижимость», — пошутил один из юзеров. «Какая прелесть», — заметила вторая пользовательница.

Многие сошлись на том, что подобные машины необходимо вывозить на свалку, чтобы те не занимали парковочные места. Одна из юзерш вспомнила, что как-то сфотографировала похожий автомобиль во дворе и отправила снимок в ГАИ. По ее словам, после этого машину убрали.

Одна подписчица вспомнила, как встретила хозяина автомобиля около 12-13 лет назад. «Я припарковалась, когда приехала в поликлинику с малышами. Не успела от машины отойти, подъехал этот чел на этой своей "Ласточке". Начал права качать, что это его место и надо перепарковаться», — вспомнила женщина. Россиянка предположила, что с тех пор автомобиль так и стоит на этом месте.

Ранее жительница запада Москвы нашла на капоте машины спящего мужчину и повеселила пользователей сети. Юзерша отметила, что найденный крепко спал, пах алкоголем и не реагировал на зов и прикосновения.

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