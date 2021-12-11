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В Москве на голову посетительницы ресторана упал нож

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В Москве на голову посетительницы ресторана упал нож
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На голову посетительницы московского ресторана на Новом Арбате упал нож. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина находилась на лестничном пролете, когда со стола, расположенного на этаж выше, на нее упал столовый прибор. О состоянии посетительницы ресторана на данный момент ничего неизвестно. Проводится проверка по факту случившего.

Ранее массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео. По имеющимся данным, один из участников конфликта применил стартовый пистолет.

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