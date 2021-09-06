В Москве на парковке обнаружили тело мигранта

Прохожий москвич обнаружил тело мигранта на парковке около Очаковского завода в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Установлено, что умерший был 31-летним мужчиной из Узбекистана. Его тело нашли с куском кирпича во рту. Кроме того, на его голове обнаружили ссадины, а на руках — гематомы.

Предполагается, что мужчина умер примерно за двое суток до обнаружения тела. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

В июле тела двух иностранцев нашли на складе фармацевтической компании в Подмосковье. Личности погибших удалось установить. Ими оказались Лилиан Чоту 1981 года рождения и уроженец Киргизии Атынбек Айбашов 1965 года рождения.

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