В Москве на тротуарах появилась разметка для безопасных прогулок

В московском районе Марьино в парке и на тротуарах появились белые полосы — разметка для соблюдения безопасного расстояния во время прогулок. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с понедельника в столице будут разрешены прогулки по графику. Горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

28 мая сообщалось, что с 1 по 14 июня можно будет выйти на улицу согласно графику по месту прописки, а не по месту фактического проживания. «Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево», — заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кроме того, появилась интерактивная карта, на которой москвичи могут посмотреть график прогулок своего дома, а также радиус, в пределах которого они имеют возможность передвигаться. Отмечается, что жилые дома разбиты на шесть частей. Москвичам позволили гулять три раза в неделю: два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

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