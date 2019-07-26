В Москве начали борьбу с кэтхантерами

Сотрудников коммунальных служб попросили обратить внимание на подозрительных людей в районе Аэропорт в Москве. Это связано с сообщениями о массовом отравлении котов, передает РИА Новости.

По информации агентства, глава районной управы Иван Лысаков пообщался с зоозащитниками и пообещал оказать им всяческое содействие.

Как сообщалось ранее, 23 июля, москвичи пожаловались на массовое отравление котов в районе Аэропорт. Отмечается, что за последние полтора месяца было обнаружено около 50 мертвых животных. Местные жители считают, что котов кто-то травит, так как питьевая вода в мисках, стоящих на улицах, окрашена в розовый цвет. Вместе с бродячими животными гибнут и домашние питомцы, которых хозяева отпускают погулять.

По данным источников в правоохранительных органах, трупы котов с признаками отравления найдены на нескольких улицах района.

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