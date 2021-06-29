В Москве начали массово пропадать автомобильные номера

Автомобильные номера начали массово пропадать с машин в Москве после подтоплений, которые были вызваны сильными дождями 28 июня. Регистрационные знаки находят прямо на улице, сообщают участники группы «Наша Ходынка» на Facebook.

На фото видно несколько разных номеров автомобилей, зарегистрированных в Москве, Подмосковье и Смоленской области. «После потопа. Чьи номера?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.

28 июня Москву после продолжительной жары накрыл «суперливень» с грозой. Из-за непогоды в столице упали деревья и рекламные щиты. Сильный дождь затопил станцию метро «Ясенево», из-за чего пришлось приостановить движение поездов на участке. Также в Москве на улице Правды из-за ветра упала металлическая крыша и повредила несколько припаркованных автомобилей. А в Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась и взорвалась.

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