В Москве начали подготовку к новому отопительному сезону
Специалисты начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона в столице. По данным портала мэра и правительства Москвы, все подготовительные мероприятия планируют завершить к 1 сентября.
«В соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя, — отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов».
На данный момент температурные испытания проводят более чем на восьми тысячах километров теплосетей. По словам Бирюкова, благодаря потоку в магистрали теплоносителя с температурой до 130 градусов можно своевременно выявить ненадежные участки и устранить возможные неполадки еще до начала сезона.
Ранее, 17 августа, стало известно, что к предстоящему отопительному сезону в Москве подготовили 92 процента объектов. «В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий», — отчитался Бирюков.
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