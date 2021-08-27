В Москве начали подготовку к новому отопительному сезону

На данный момент температурные испытания проводят более чем на восьми тысячах километров теплосетей. По словам Бирюкова, благодаря потоку в магистрали теплоносителя с температурой до 130 градусов можно своевременно выявить ненадежные участки и устранить возможные неполадки еще до начала сезона.

Ранее, 17 августа, стало известно, что к предстоящему отопительному сезону в Москве подготовили 92 процента объектов. «В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий», — отчитался Бирюков.

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