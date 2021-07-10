В Москве начали продавать места в очереди на вакцинацию

В Москве начали продавать места в электронной очереди на вакцинацию от COVID-19. Подобные объявления жители столицы размещают в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Москва-новостная».

По информации канала, в одном из опубликованных сообщений говорилось: «Продам место за 15 тысяч. Писать в ЛС(личные сообщения)». Отмечается, что продавцы не боятся внимания со стороны полиции и готовы лично встретиться с покупателями.

Модераторы соцсетей активно борются с подобными объявлениями и быстро их удаляют.

В субботу, 10 июля, столичная мэрия сообщила, что в 14 павильонах «Здоровая Москва» появился препарат «КовиВак». В каждом пункте его ограничено количество — не более 850 доз. Сделать прививку данной вакциной можно бесплатно и без предварительной записи.

В этот же день из желающих привиться «КовиВаком» выстроились огромные очереди. Во всех прививочных пунктах, куда завезли вакцину из центра имени Чумакова, люди ждут по 5-6 часов в 30-градусную жару, чтобы привиться. Уже известно о многочисленных обмороках и солнечных ударах. Для контроля противокоронавирусных мер привлечены дополнительные сотрудники центров «Мои Документы».

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