В Москве начали проводить онлайн-похороны

Городское бюджетное учреждение (ГБУ) «Ритуал» начало оказывать жителям столицы целый ряд новых онлайн-услуг в связи с закрытием для посещения всех кладбищ Москвы из-за пандемии коронавируса. Об этом «Ведомостям» сообщил директор организации Артем Екимов.

Для удобства и безопасности клиентов ГБУ «Ритуал» запустило бесплатную услугу по прощанию с близкими людьми онлайн. В рамках нее организуется потоковое вещание в реальном времени, чтобы человек мог принять участие в похоронах, не нарушая режим самоизоляции.

При этом похоронная служба расширила и список платных услуг, которые можно заказать онлайн. Специализированная служба за отдельную плату займется уборкой на месте захоронения или покраской металлических ограждений и крестов.

Отмечается, что погребение скончавшихся от коронавируса происходит согласно особой процедуре. Так, гроб в этом случае обязательно должен быть закрыт, а сотрудники бюро осуществляют деятельность в защитных костюмах и масках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что кладбища столицы будут временно закрыты для посещения из-за распространения коронавируса. Однако для оформления услуг по погребению и участия в похоронах они будут открыты для жителей.

На данный момент в Москве зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в столице в результате пандемии скончались 113 человек.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!