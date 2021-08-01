В Москве начали тестировать систему оплаты проезда по лицу

На Филевской линии московского метро начали тестировать систему оплаты проезда по лицу Face Pay. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент в тестировании участвует 1 тысяча человек. «Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали», — рассказали в ведомстве.

В дептрансе добавили, что метро Москвы является лидером по количеству способов оплаты проезда. Там пообещали, что все они останутся в будущем. «Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», — уточнили там.

Стать участником проекта Face Pay можно, оставив заявку на соответствующем сайте. Отказаться от участия в тестировании можно в любой момент.

О том, что в московском метрополитене до конца 2021 года появится система сканирования лица (Face Pay), стало известно ранее в июле.

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