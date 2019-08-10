В Москве начали тестировать 5G

В Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До конца 2019 года сеть в пилотном режиме будет доступна на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково». При этом в указанных районах сверхбыстрая связь будет работать постоянно.

Уточняется, что Департамент информационных технологий Москвы уже подписал соглашения с операторами «большой четверки» о развитии 5G.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин Собянин заявил, что частоты для внедрения 5G уже выделены. Он также напомнил, что данная технология уже была апробирована в Москве во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

5G — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. По прогнозам, повсеместное распространение 5G благоприятно скажется на развитии интернета вещей. Первые тесты технологии провели в России в июне 2016 года.

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