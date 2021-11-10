В Москве начали заливать самый большой каток

На самом большом катке в Москве, расположенном на ВДНХ, начались работы по заливке и подготовке к зимнему сезону. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.

«Для намораживания льда на Главной аллее было уложено более 504 километров труб, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Вологды», — рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков. Общая площадь катка составляет 53 тысячи квадратных метров, а площадь ледяного покрытия — 20,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, первых посетителей на катке смогут принять уже в конце текущего месяца.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в городе здесь будут строго соблюдаться требования Роспотребнадзора. Одновременно на льду смогут находится более четырех тысяч человек.

Ранее стало известно, что метеорологическая зима в Московском регионе по прогнозам наступит 15 ноября. По словам синоптика, в среду, 10 ноября, в Москве и области начнутся первые морозы. К понедельнику, 15 ноября, похолодает уже до минус пяти градусов, пройдут снегопады и сформируется снежный покров.