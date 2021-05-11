В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это необходимо для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону, сообщает РИА Новости.

Регламентированный срок отключения воды не превышает десяти дней. Узнать дату отключения воды на конкретном участке можно на официальном сайте правительства Москвы, сайте МОЭК и в мобильном приложении «Моя Москва».

На столичных сетях теплоснабжения будут проведены профилактические работы. Ряд участков выведут из эксплуатации, повысят в них давление, оценят их состояние и в случае необходимости проведут ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что москвичей уведомили о появлении графика отключения горячей воды в жилых домах. Узнать график также можно в едином диспетчерском центре или у голосового помощника единой справочной службы правительства Москвы.

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