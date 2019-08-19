В Москве началось потепление

Переменная облачность и ветер 2-7 метров в секунду ожидаются в понедельник, 19 августа, в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха поднимется до 22-24 градусов тепла в столице и до 20-25 градусов в области. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормального показателя.

Относительная влажность воздуха снизится, содержание кислорода придет в норму. Геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, но с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее в августе сообщалось, что с начала текущей недели столичный регион накроет жаркая погода. Уже в среду, 21 августа, столбики термометров могут достичь отметки в 30 градусов тепла.

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