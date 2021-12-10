В Москве начался фестиваль «Путешествие в Рождество»

В Москве начался традиционный новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Подробности сообщил официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

«Путешествие в Рождество» продлится до 9 января. До этого времени все желающие могут посетить 18 катков и 27 фестивальных площадок, открытых в разных районах столицы. Кроме того, в период проведения фестиваля на улицах установят елки, украшенные в разных стилях, и откроют ярмарки.

Так, фестивальную площадку на площади Революции украсили в купеческом стиле: бусами, искусственным мехом и вставками в виде камней-самоцветов. На Тверской площади тематикой декора стали рождественские балы. Там играет музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса, а дети могут посмотреть постановку по мотивам сказки «Щелкунчик». Площадку на Святоозерской улице оформили в стиле русских сказок.

Кроме того, в дни проведения фестиваля на Кузнецком мосту открыта галерея дизайнерских елок. В их украшении поучаствовали такие знаменитости, как дирижер Юрий Башмет, певец Егор Крид и премьер Большого театра Денис Родькин.

Ранее Собянин анонсировал возвращение «Путешествия в Рождество» на улицы столицы. На всех площадках будут соблюдаться антиковидные меры.