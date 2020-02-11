В Москве начнут автоматически выявлять ямы и мусор на дорогах

В Москве начнут автоматически выявлять нарушения в сфере содержания объектов городской инфраструктуры. Об этом в ходе форума «Технологии безопасности» рассказал начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин, передает агентство «Москва».

По его словам, «умные» автомобили, оснащенные системой автоматизированного контроля, будут курсировать по столичным улицам с лета 2020 года. Они смогут находить различные нарушения: ямы на дорогах, мусор на остановках и граффити на стенах.

На начальном этапе автомобилей будет 19. В будущем такой системой может быть оборудован наземный транспорт и коммунальная техника, добавил Головин.

В 2019 году сообщалось о планах увеличить в городе число камер, наблюдающих за москвичами. К тому моменту городская система видеонаблюдения насчитывала более 167 тысяч камер. Они установлены на оживленных улицах и площадях, над подъездами домов, в поликлиниках, образовательных организациях и на других социальных объектах.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!