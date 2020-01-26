В Москве начнут строить еще 26 станций метро

В Москве в 2020 году запланировано начало строительства еще 26 станций метрополитена, сообщает ТАСС.

По словам заместителя мэра Андрея Бочкарева, это первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, новые участки Коммунарской линии, а также станции «Южный порт», «Гольяново» и «Суворовская» на уже действующих линиях.

Столичное метро строится высочайшими темпами, отметил чиновник. Так, в прошлом году были сданы в эксплуатацию почти 18 километров линий, восемь станций и новое электродепо.

В этом году запланировано открытие девяти станций подземки — четырех на Некрасовской линии и пяти на Большой кольцевой.

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