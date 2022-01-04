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В Москве наряженную елку выбросили из окна

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В Москве наряженную елку выбросили из окна
Кадр: Telergram-канал «Москва 24»

Неизвестные выбросили из окна жилого дома искусственную наряженную елку. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

Жительница Москвы в понедельник, 3 января, засняла на видео лежащее на снегу возле многоквартирного дома искусственное дерево. «У кого-то праздники уже закончились. Елка полетела из окна», — говорит автор ролика.

Ранее елку, собранную из бутылок вина, на улице Русаковской заметила одна из жительниц столицы. «Ух, ты! Здорово!», «Шикарная», «Класс», — писали москвичи в комментариях.

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