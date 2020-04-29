В Москве нашли более 350 непродовольственных магазинов-нарушителей

Полиция Москвы в ходе рейда выявила более 350 непродовольственных магазинов, которые продолжали работать вопреки указу мэра о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В соответствии с указом, объекты розничной торговли должны были временно прекратить работу, если они не реализовывали продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

Среди магазинов, нарушивших требования, оказались продавцы спортивного инвентаря, строительных материалов, автозапчастей, цветов, сухофруктов, интим-продукции, также незаконно оказывались услуги общественного питания.

Правоохранители вынесли требования о прекращении работы более 110 хозяйствующим субъектам. Еще около 350 торговых точек добровольно приостановили свою деятельность, в том числе после составления протоколов.

В Москве на 29 апреля зафиксировано 50 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 4 610 человек, умерли — 546.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 99 399 зараженных COVID-19 в 85 регионах. Число выздоровевших увеличилось до 10 286 человек. Умерли 972 пациента.

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