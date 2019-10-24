В Москве нашли две «язвы»

«Яма» на Хохловской площади и парк «Горка» являются главными «язвами» Москвы в вопросе незаконной реализации алкоголя. Об этом сообщили в столичном главке МВД, передает агентство «Москва».

Майор полиции Борис Бандура рассказал, что в Москве проходят мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной реализации и оборота спиртного. В основном силовики проводят такие мероприятия ночью, поскольку, по его словам, «днем проще выявить правонарушения».

Бандура добавил, что с начала 2019 года за продажу алкоголя несовершеннолетним было привлечено около 2,4 тысячи человек, а за реализацию спиртного ночью — 265 человек.

Минувшим летом в «Яме» регулярно появлялись активисты движения «Лев против», выступающего за здоровый образ жизни. Они указывали полицейским на людей, которые распивали алкогольные напитки, а те, в свою очередь, «нарушителей» задерживали.

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