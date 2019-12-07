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В Москве нашли кабанов

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Кадр: «ВКонтакте»

В московском национальном парке «Лосиный остров» запечатлели на видео кабанов, вышедших на дорогу. Ролик опубликован в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Животные спокойно ищут еду и совсем не боятся людей, отмечается в публикации.

В конце ноября москвичей предупредили о возможности встречи в «Лосином острове» с однорогими лосями. Беспокоиться из-за этого не нужно, отмечали в пресс-службе парка.

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