В Москве нашли кабанов

В московском национальном парке «Лосиный остров» запечатлели на видео кабанов, вышедших на дорогу. Ролик опубликован в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Животные спокойно ищут еду и совсем не боятся людей, отмечается в публикации.