В Москве нашли мумифицированный труп умершей десять лет назад женщины

На западе Москвы полицейские обнаружили мумифицированный труп умершей десять лет назад женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, правоохранителей вызвали в одну из квартир на Мичуринском проспекте сотрудники коммунальных служб. При вскрытии жилого помещения было обнаружено мумифицированное тело.

Выяснилось, что женщина была хозяйкой квартиры. Также сообщается, что она скончалась в возрасте 56 лет. Тело направили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Ранее, в октябре прошлого года, стали известны подробности по делу о мумифицированных трупах в Подмосковье.