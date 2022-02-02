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В Москве нашли мумифицированный труп умершей десять лет назад женщины

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В Москве нашли мумифицированный труп умершей десять лет назад женщины
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На западе Москвы полицейские обнаружили мумифицированный труп умершей десять лет назад женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, правоохранителей вызвали в одну из квартир на Мичуринском проспекте сотрудники коммунальных служб. При вскрытии жилого помещения было обнаружено мумифицированное тело.

Выяснилось, что женщина была хозяйкой квартиры. Также сообщается, что она скончалась в возрасте 56 лет. Тело направили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Ранее, в октябре прошлого года, стали известны подробности по делу о мумифицированных трупах в Подмосковье.

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