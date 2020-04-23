В Москве нашли работавший во время режима изоляции караоке-бар

14 апреля власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин. Собственники заведения проигнорировали введенный в столице режим повышенной готовности и отказались работать навынос. По словам очевидцев, в кафе продолжали собираться люди. Они, как и раньше, стояли за столиками и не соблюдали дистанцию. Также администрация заведения игнорировала решение суда, которое ограничило его работу еще в начале года. В итоге власти заварили вход в заведение, а также выгрузили у двери несколько бетонных блоков. Отмечается, что у надзорных органов и раньше были претензии к заведению, однако несоблюдение карантина заставило их пойти на принудительное закрытие кафе.

В Москве предусмотрены штрафы для граждан и предприятий, нарушающих требования режима всеобщей изоляции. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, юридических — до 300 тысяч.

30 марта в столице начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!