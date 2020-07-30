В Москве нашли тело скандально известного писателя

В Москве в квартире на Большой Пионерской улице обнаружили тело скандально известного писателя Игоря Яркевича. Мужчина умер на 58-м году жизни в результате естественных причин, констатировали медики. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Яркевич написал несколько книг, в том числе «Юность (Как я занимался онанизмом)». Кроме того, по его сценарию сняли фильм «Частные хроники. Монолог». Писатель был удостоен премии «Нонконформизм-2011».

20 июля сообщалось, что на 85-м году жизни умер советский и российский художник Виктор Чижиков — создатель Мишки, ставшего талисманом Олимпийских игр 1980 года в Москве. Иллюстратор за оформление книги «Доктор Айболит» оказался в числе первых, кого наградили престижным дипломом имени Андерсена.

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