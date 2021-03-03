В Москве нашли вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в Москве оказались у ветеринарного врача вызывной службы и монтажника стальных дверей. Эти специалисты могут получать до 300 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Высокие зарплаты также нашли в сфере дизайна. Дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет предлагают до 250 тысяч рублей в месяц. Такое же предложение у специалиста по тендерам и специалистов из сферы информационных технологий. Кроме того, от 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу.

До 200 тысяч рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист.

В декабре прошлого года самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве стали позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера.

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