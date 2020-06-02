В Москве назвали дату открытия церквей

В субботу, 6 июня, для прихожан откроются все церкви Москвы, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

При этом отмечается, что храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове начнут проводить службы с людьми уже во вторник, 2 июня.

В церквях будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, подчеркивается в сообщении. Прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Решение об открытии храмов согласовано с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, заявили в РПЦ.

Ранее об открытии церквей в Подмосковье объявил секретарь Московского епархиального управления Михаил Егоров. По его словам, службы пока будут вестись на территориях у храмов, а не внутри. При этом прихожане должны будут носить маски и соблюдать дистанцию. В церкви будет проводиться строгая дезинфекция икон.

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