В Москве назвали дату открытия торговых точек с арбузами и дынями

Жители Москвы смогут купить арбузы и дыни на бахчевых развалах с 3 августа. Дату открытия торговых точек назвал РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он не уточнил количество мест продажи, но известно, что в прошлом году их было порядка 230.

В Московской области тоже стартует сезон арбузов и дынь. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин рассказал, что часть из запланированных 250 точек уже появляется, но все они начнут работать «ближе к середине и концу августа».

По его словам, в Подмосковье планируют открыть более 1,2 тысячи объектов сезонной торговли, среди которых будут бахчевые развалы и палатки с сезонными овощами и фруктами.

Ранее в июле москвичам дали советы по выбору арбузов и дынь. Специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова сказала, что их сезон начинается в августе, в связи с чем призвала повременить с их покупкой. Кроме того, по ее словам, арбузы и дыни стоит приобретать лишь в проверенных местах. При этом в случае сомнений у продавца можно попросить документы, подтверждающие безопасность продукции. «Также стоит обратить внимание на то, чтобы плоды не лежали на земле или на полу», — добавила специалист.

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