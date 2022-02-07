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В Москве назван процент заразившихся омикроном

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В Москве назван процент заразившихся омикроном
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» назвал процент заразившихся омикроном в Москве. Его цитирует ТАСС.

По словам Гинцбурга, в столице у 90-95 процентов тех, кто заболевает коронавирусом, выявляют именно омикрон-штамм. Остальные пять процентов приходятся на дельту, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2 процента.

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