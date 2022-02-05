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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Подмосковье показатель снизился на 2.9 пункта, в Москве — на 1.6 пункта. «Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4 процента до 64,1 процента», — также говорится в сообщении.

Голикова отметила, что это происходит из-за утраты антител первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма.

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