В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Подмосковье показатель снизился на 2.9 пункта, в Москве — на 1.6 пункта. «Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4 процента до 64,1 процента», — также говорится в сообщении.

Голикова отметила, что это происходит из-за утраты антител первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма.