В Москве неизвестный спрыгнул на МКАД с эстакады

В Москве человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В результате движение по внешней стороне кольцевой дороги оказалось затруднено почти на три километра. Другие подробности инцидента не приводятся.

В ноябре 2020-го ограничительная балка высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе в Москве. Движение по трассе было частично перекрыто.

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