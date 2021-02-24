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В Москве неизвестный спрыгнул на МКАД с эстакады
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Москве человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В результате движение по внешней стороне кольцевой дороги оказалось затруднено почти на три километра. Другие подробности инцидента не приводятся.
В ноябре 2020-го ограничительная балка высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе в Москве. Движение по трассе было частично перекрыто.
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