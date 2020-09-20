В Москве незнакомец выманил у подростка миллионы рублей за «снятие порчи»

В Москве мужчина выманил у подростка миллионы рублей и драгоценности, пообещав снять с него порчу. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне, 19 сентября, в полицию обратилась 42-летняя москвичка. Она рассказала, что незнакомец под предлогом проведения обряда с деньгами и драгоценностями похитил у ее 17-летнего сына около трех миллионов рублей и драгоценности на сумму почти пять миллионов рублей. Деньги и украшения подросток взял дома и добровольно передал мошеннику в сквере на лавочке.

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в сентябре сообщалось, что москвичка отдала более миллиона рублей за несуществующую посылку. 59-летняя женщина рассказала полицейским, что познакомилась в сети с человеком, представившимся гражданином США. Мужчина попросил ее оплатить коробку с документами и деньгами, которую он якобы отправил из Соединенных Штатов в Россию курьерской компанией. Когда женщина отправила деньги, ее новый знакомый перестал выходить на связь.

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