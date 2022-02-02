В Москве обнаружили кровавого снеговика

Пользователи в комментариях сравнили снежную скульптуру с самым ядовитым грибом в мире, который носит название «Кровавый гриб», и посоветовали автору добавить снеговику еще деталей. «Пару фонариков внутрь и вообще шикардос!» — написали юзеры.

Однако многие отметили, что несмотря на необычную задумку и кропотливую работу, снежная фигура долго не простоит из-за справляющих на нее нужду собак.

Ранее россиян развеселила «облагороженная» куча снега в подмосковном дворе.