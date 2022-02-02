В Москве обнаружили кровавого снеговика
На западе Москвы местные жители обнаружили кровавого снеговика с несколькими ртами. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
Очевидцы рассказали, что необычную снежную фигуру, похожую на монстра, нашли в районе Крылатских холмов. В кадре — похожий на монстра снеговик, которому многочисленные рты покрасили похожей на кровь красной краской. Ему также слепили глазки и антенны.
Пользователи в комментариях сравнили снежную скульптуру с самым ядовитым грибом в мире, который носит название «Кровавый гриб», и посоветовали автору добавить снеговику еще деталей. «Пару фонариков внутрь и вообще шикардос!» — написали юзеры.
Однако многие отметили, что несмотря на необычную задумку и кропотливую работу, снежная фигура долго не простоит из-за справляющих на нее нужду собак.
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