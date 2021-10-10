В Москве обнаружили новый способ обмана пенсионеров с помощью объявлений

Жители Зеленограда рассказали о новом способе обмана пенсионеров с помощью объявлений о продуктовых наборах. Фотографию информации от мошенников выложили в городском аккаунте в Instagram.

На снимок попало объявление на стене дома. На нем написано, что якобы компания «Нуга Бест» выдает пенсионерам бесплатные продуктовые наборы с гречкой, сахаром и макаронами. Для его получения нужно позвонить по указанному номеру и записаться на выдачу.

«В данном месте окучивают пенсионеров, укладывая их на различные кровати-массажеры и прочие прелести, после чего навязывают покупку. К слову, кровати от 150 тысяч рублей», — рассказал о схеме мошенников автор топика и призвал соседей быть бдительными. Юзер отметил, что таким образом пожилых москвичей могут вовлечь в кредиты или просто лишить денег.

Комментаторы рассказали, что сталкивались с подобным. «Корпус 931, такая же секта. Заманивают пенсионеров бесплатными наборами и в итоге разводят на последние деньги», — написал один из пользователей. Кто-то заметил, что таким образом злоумышленники собирают информацию о месте жительства одиноких пожилых людей.

Один из юзеров рассказал, что ему все же удалось получить продукты таким образом. «Просто внаглую приходишь, забираешь и все», — поделился мужчина. Одна из пользовательниц возмутилась и заявила, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто навязывают пенсионерам дорогие покупки.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с голосами родственников. Эксперт рассказал, что злоумышленники начали подделывать номера и голоса близких людей жертв, чтобы получить от них деньги.