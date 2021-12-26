В Москве обнаружили «питерскую парадную»

Подъезд, похожий на парадные Санкт-Петербурга, обнаружили во дворах центра столицы. Фото выложили в Facebook-группу «Москва Моя».

«Какой красивый дом прячется во дворах Сретенки. А подъезд мне напомнил парадные Питера. Наверху я вообще почувствовала себя принцессой», — поделилась автор топика, приложив фото. Женщина добавила, что поразившее ее здание находится в Селиверстовом переулке.

Пятиэтажный жилой дом на фото был построен в 1903 году. Здание в стиле западноевропейской готики создал архитектор Иллиодор Михайловский. После 1917 года доходные квартиры в доме превратились в коммунальные, а на первом этаже были открыты жилищные конторы. Сейчас здание с сохранившимся фасадом и интерьерами признано объектом культурного наследия.

Снимки необычного подъезда восхитили комментаторов. «Изумительный», «Очень красиво», «Действительно, как будто Средневековье», — написали пользователи. Кто-то поинтересовался, жилой ли дом на фото. Автор ответила, что только частично, а большая часть здания отдана под офисы.

Некоторых растрогали снимки старинной парадной. «Как я вам благодарна за фото Москвы! Последний раз я была в Москве в 1999. Скучаю. Хотелось бы детей привезти», — написала одна из комментаторов, увидев пост автора.

Ранее в сети выложили фотографию самого «питерского» подъезда Москвы. Так его назвала автор фото, отметив, что обнаружила его в Бабушкинском районе.