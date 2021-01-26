В Москве обокрали сыгравшего Папазогло в «Солдатах» актера

Неизвестный обокрал 36-летнего актера театра и кино Максима Мальцева, более известного по роли сержанта Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, в одну из ночей с лестничной площадки рядом с его квартирой в поселении Внуковском пропал синий велосипед марки GT. Накануне актер пристегнул велосипед к перилам кодовым замком, а на утро не обнаружил его на прежнем месте. Изначально Мальцев попытался разыскать транспортное средство самостоятельно, опросив соседей, затем обратился в полицию.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве обокрали актера из фильма «Место встречи изменить нельзя» Валерия Янкловича.

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