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В Москве обратили внимание на «подозрительное» объявление

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Фото: @bukwoegka / Pikabu

Житель столицы удивился одному из объявлений об аренде квартиры на городском стенде. Соответствующее фото он опубликовал на Pikabu.

На размещенном в сети кадре виден лист бумаги формата А4 с текстом, в котором присутствует множество орфографических и пунктуационных ошибок, из-за которых несколько искажается смысл написанного.

«Что-то подозрительно...» — говорится в подписи к посту. О том, где именно был сделан снимок, не уточняется.

В апреле сообщалось, что пользователь Twitter, разместивший пост с жалобой на длинные интервалы движения автобуса в Москве, получил урок орфографии от «Мосгортранса». Представители организации никак не прокомментировали задержку транспорта, однако исправили орфографическую ошибку пользователя: он написал глагол «прогуляться» без мягкого знака.

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